ADAC rechnet zur Weihnachtszeit mit vollen Autobahnen

Gerade die A7 in unserer Region könnte voll werden (Symbolbild).

Seesen. Zwischen Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter wird weiter gebaut. Wer über die A7 will, sollte in der Weihnachtszeit viel Zeit einpacken.

Autofahrer müssen vor Weihnachten auf vielen niedersächsischen Autobahnen mit Verzögerungen rechnen. Insbesondere auf der Autobahn 7 werde es ohne Staus nicht gehen, teilte der Automobilclub ADAC am Montag mit. So werde zwischen dem Autobahndreieck Hannover und Berkhof ebenso weiter gebaut wie im südlichen Niedersachsen zwischen Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter.

Für den Abschnitt zwischen Nörten-Hardenberg (Kreis Northeim) und Seesen (Kreis Goslar) müssten Autofahrer ebenfalls Geduld mitbringen.

A2 ist baustellenfrei

Auch auf der Autobahn 1 in den Großräumen Hamburg, Bremen und Osnabrück rechnet der ADAC am vierten Adventswochenende und am 23. Dezember mit verstärktem Reiseverkehr. Probleme könnte es auch auf einzelnen Abschnitten der Autobahnen 27, 28 und 31 im Nordwesten des Landes geben.

Die A2 dagegen sei „baustellenfrei“.

Auto am Stadtrand abstellen

Stress dürfte nach Einschätzung der Experten auch auf die Last-Minute-Einkäufer in vielen Innenstädten zukommen, wenn sie nach Parkplätzen suchen. Der ADAC rät dazu, das Auto am Stadtrand abzustellen und zur Weiterfahrt in die Zentren öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. dpa