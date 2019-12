Hannover: Bewusstlosen auf Schienen gelegt - Mordverdacht

Hannover. Zwei Männer sollen einen Mann auf Gleise einer Straßenbahn in Hannover gelegt haben. Nun befindet sich ein Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Vor etwa zwei Monaten soll ein 37 Jahre alter Mann einen Bewusstlosen auf die Gleise einer Straßenbahn in Hannover gelegt haben - jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Er war zunächst auf freien Fuß gesetzt worden, nach neuen Zeugenaussagen verdichtete sich aber der dringende Tatverdacht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag sagte. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.

Männer wollen Körperverletzungen vertuschen

Gemeinsam mit einem weiteren Mann soll der 37-Jährige das 27 Jahre alte Opfer „böse zusammengeschlagen“ haben, wie der Sprecher sagte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der bewusstlose Mann auf die Gleise gelegt wurde, um die Folgen der Schlägerei zu vertuschen. Die Anklagebehörde geht von einem Mordversuch zur Verdeckung der Körperverletzung aus. Auch gegen den zweiten, an der Schlägerei beteiligten Mann wird weiter ermittelt, aber nicht wegen versuchten Mordes, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Passanten alarmieren Polizei

Passanten hatten den 27-Jährigen gefunden und die Polizei alarmiert . Die Beamten konnten ihn von den Gleisen ziehen und eine heranfahrende Straßenbahn stoppen. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. dpa