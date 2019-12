Hund beißt Paketboten in Bremerhaven ins Bein

Ein Hund hat einen Postboten in Bremerhaven ins Bein gebissen, als dieser ein Paket abgeben wollte. Der 43-Jährige erlitt eine Bisswunde und konnte seine Arbeit nicht mehr fortsetzen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Hund beißt in Oberschenkel

Demnach hatte der Postbote am Samstag an der Tür einer Familie geklingelt; der 14 Jahre alte Sohn öffnete. Der Hund rannte sogleich auf den Postboten zu und biss dem Paketboten in den rechten Oberschenkel. Der Junge entschuldigte sich mehrfach für den Hund.

Wunde im Krankenhaus behandelt

Der Postbote ließ die Wunde im Krankenhaus behandeln und erstattete Anzeige bei der Polizei - wie aus arbeitsrechtlichen Gründen erforderlich. dpa