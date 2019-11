Land drängt auf kompletten Ausbau der Weddeler Schleife

Optimistisch zum Ausbau der „Weddeler Schleife“ hat sich am Freitag nach einer Unterrichtung im Wirtschaftsausschuss des Landtags das Landesverkehrsministerium geäußert.

„Wir setzen alles dran, damit der Ausbau der Weddeler Schleife aus einem Guss erfolgen kann“, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums unserer Zeitung nach der Sitzung. „Unser Ziel ist der komplette zweispurige Ausbau. Wir stehen mit Bahn und Bund in engem Kontakt, damit die Bahn zeitnah mit der Vorbereitung der Ausschreibung starten kann“, so die Sprecherin weiter.

Ministerium setzt auf „Deutschlandtakt“

Zum Mittelbedarf erklärte das Ministerium, 50 Millionen Euro seien vom Haushaltsausschuss des Bundes bereits freigegeben, weitere 52 Millionen kämen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG-Mittel). Die Weddeler Schleife sei dort angemeldet und man habe keinen Zweifel daran, dass das Projekt hierüber finanziert werden könne. Weitere 42 Millionen Euro sollen laut Land aus dem sogenannten Deutschlandtakt des Bundes kommen. Mit dem Förderprogramm soll Bahnfahren attraktiver werden. Dabei würden Projekte hinsichtlich ihrer Netzwirkung betrachtet, hieß es im Landesverkehrsministerium. Das zweite Gleis auf der Strecke Braunschweig-Wolfsburg würde einen 30-Minuten-Takt im Nahverkehr ermöglichen. Auch Fern- und Güterzüge fahren auf der Strecke. Laut Verkehrsministerium haben Land und Regionalverband bereits 5 Millionen Euro Planungskosten finanziert.

CDU warnt vor Finanzierungslücken

„Die CDU-Landtagsabgeordneten aus der Braunschweiger Region begrüßen, dass der Bund kassenwirksam für das Jahr 2020 26 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt hat. Des weiteren ist der Bund Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 bis 2023 über weitere 24 Millionen Euro eingegangen“, heißt es in einer Stellungnahme der CDU vom Freitag. Dies sei eine gute Grundlage, dass die Weddeler Schleife gebaut werden könne. Ziel sei es aber, das Bauvorhaben in einer Bauphase durchzuführen. Nach den bisherigen finanziellen Zusagen müsse die Weddeler Schleife allerdings in zwei Bauabschnitten erfolgen, so die regionalen CDU-Abgeordneten um den Landesverbandsvorsitzenden Frank Oesterhelweg.. Der erste Bauabschnitt werde ungefähr 75 Millionen Euro kosten. „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass das bisherige Delta von 25 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt durch andere Programme wie den Deutschland Takt ergänzt wird“, so die Abgeordneten. Auch das Land und notfalls auch der Regionalverband Braunschweig müssten sich über bisherigen finanziellen Mittel hinaus einbringen.