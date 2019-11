Atempause für Niedersachsens Pflegekammer

Nach der Entscheidung der Koalitionsfraktionen SPD und CDU ging ein Stoßseufzer durchs Regierungslager. „Die Lage wird sich nun hoffentlich beruhigen“, hieß es. Dass die Mitglieder der Pflegekammer nun doch keine Beiträge zahlen sollen und das Land mit Millionen Euro einspringt, hatten die beiden Fraktionen verkündet.

Die sozialpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Sylvia Bruns, beglückwünschte die niedersächsischen Pflegekräfte zwar zu ihrem „Etappensieg“ der Beitragsfreiheit der Pflegekammer. „Wie genau die Beitragsfreiheit und vor allem auch die Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge aussehen soll, ist noch sehr nebulös“, erklärte Bruns zur Ankündigung der Fraktionen von SPD und CDU, im Haushalt 2020 sechs Millionen Euro einzustellen. Die Mitgliedsbeiträge sollen entfallen, und das rückwirkend. „Verspätet, aber rechtzeitig“ nannte Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke die Entscheidung.

Harsche Kritik der Unternehmerverbände

Was Bruns mit dem Wort „Etappensieg“ andeutete, sprachen die Unternehmerverbände Niedersachsen unverblümt aus. „Sechs Millionen Euro Steuergelder für ein unnötiges Bürokratiemonster, das die Pflegekräfte nicht wollten und nicht brauchen“, kommentierte Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände, den Systemwechsel vom Mitgliedsbeitrag zur Landesfinanzierung. Die Gewerkschaft Verdi begrüßte zwar die „späte Einsicht“ des Landes zur Pflegekammer. Es sei gut, dass die beruflich Pflegenden nicht mit Zwangsbeiträgen belastet würden, hieß es in einer Erklärung. Diese Zahlung des Landes müsse aber verstetigt werden, damit die Pflegekräfte dauerhaft von Beiträgen befreit blieben, forderte verdi-Landesleiter Detlef Ahting. Genau das hat das Land vor. Dabei ist verdi – wie die Unternehmerverbände – eigentlich gegen die Pflegekammer. verdi-Landesfachbereichsleiter Joachim Lüddecke betonte denn auch, das Problem der Pflichtmitgliedschaft sei nicht vom Tisch. „Wir stehen auf dem Standpunkt, dass alle beruflich Pflegenden selbst entscheiden sollten, ob sie Mitglied der Kammer sein wollen“, so Lüddecke. Geplant ist das aber nicht. Die Pflichtmitgliedschaft bleibe, hieß es in der Pressekonferenz von SPD und CDU. Die Befürworter der Kammer waren von Anfang an in der Defensive. Sie war zu rot-grünen Regierungszeiten ins Leben gerufen worden - die damalige Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) musste sich dem politischen Druck von Grünen und SPD beugen. Im Sozialministerium von Nachfolgerin Carola Reimann (SPD) weist man darauf hin, dass andere Bundesländer bereits eine Pflegekammer haben oder aufbauen. Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) sollte Anfang Dezember in Hannover bei einer Veranstaltung der niedersächsischen Kammer sprechen. Auch der Bundespflegebeauftragte Andreas Westerfellhaus war schon nach Niedersachsen gekommen, um für das Kammer-Konstrukt zu werben. NRW baut seine Kammer mit Landesgeld auf. Dies in Niedersachsen nicht vorzusehen, hatte Ministerin Reimann jüngst im Landtag als Fehler bezeichnet. Die Grünen hatten sich vehement dafür eingesetzt. „Mindestens bis Ende 2020“ dürften keine Beiträge anfallen, hatte die Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz Mitte November gefordert.

2020 droht neuer Streit

Dass die Koalition nun sogar eine dauerhafte Finanzierung versprach, dürfte die Debatte um Pflichtmitgliedschaft und Nutzen der Kammer nicht beenden. Als Reimann jüngst mit Vertretern von Kassen und Verbänden konkrete Vereinbarungen in der Pflege vorstellte, waren nur die Entscheider auf dem Podium - Kammervertreter nicht. Die Kammer bleibt eine Lobbygruppe, die die Interessen der Pflegenden voranbringen soll. Die nächste große Diskussion droht, wenn im Frühsommer 2020 eine eigens vorgezogene Evaluation (Bewertung) der Kammer und ihrer Arbeit vorliegt. Und auch Lobby will gelernt sein. Zwar soll Kammerpräsidentin Mehmecke seinerzeit intern davor gewarnt haben, 2018 Beitragsbescheide zunächst pauschal mit dem Höchstbeitrag herauszuschicken - ein Fehler, von dem sich die Kammer bis heute nicht erholt hat. Beim Agieren der Kammer sei deutlich „Luft nach oben“, heißt es aber in Landtag und Regierungskreisen.