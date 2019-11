Hannover. Seit zwei Jahren stellt ein 27-Jähriger in Hannover einer 21-jährigen Frau nach. Er bedrohte sie und verfolgte sie sogar bis zur Polizeiwache.

Stalker verfolgt junge Frau in Hannover bis zur Polizeiwache

Ein ihr seit zwei Jahren nachstellender 27-Jähriger hat eine 21-Jährige in Hannover bis zu einer Wache der Bundespolizei verfolgt. Das Mitglied einer polizeibekannten Großfamilie aus Lehrte habe zuvor der Frau vor ihrem Wohnhaus in Lehre aufgelauert, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Stalker drohte der Frau mit dem Tod

Als die Frau das Haus am Donnerstagmittag verließ, habe der Mann sie bis zum Bahnhof verfolgt und sei im gleichen Zug nach Hannover gefahren. Dabei habe er sich neben sie gesetzt und der Frau auf Kurdisch mit dem Tod gedroht, sollte sie ihn erneut anzeigen.

Verfahren wegen Bedrohung und Nachstellung

Der 27-Jährige habe die Frau bis zur Wache verfolgt, wo er schließlich zur Sicherheit der Frau festgenommen wurde. Nachdem er bereits zu einer Geldstrafe wegen Stalkings verurteilt wurde, muss er sich nun auf weitere Verfahren wegen Bedrohung und Nachstellung einstellen. dpa