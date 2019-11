Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in Goslar (Symbolbild).

Goslar. Die Frau war am Freitagabend in Goslar unterwegs, als sich plötzlich ein Mann vor ihr entblößte. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 59-Jährige wurde am Freitag in Goslar von einem Exhibitionisten belästigt. Die Goslarerin war am Freitag gegen 18 Uhr in der Königsberger Straße unterwegs. Plötzlich tauchte ein Mann auf – und entblößte sein „Geschlechtsteil vor den Augen“ der Frau, heißt es in einer Polizeimeldung.

Exhibitionist belästigt Frau im Harz: Polizei sucht Zeugen

Anschließend verschwand der Mann. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (05321) 3390 um Hinweise. feu