Behörden stoppen Fleischwarenproduktion

Ein Blick auf Hallen und Anlagen auf dem Firmengelände der Fleisch-Krone-Feinkost GmbH in Goldenstedt. Nach Bekanntwerden eines Listerienverdachts in Fertig-Frikadellen ruht die Produktion nun auch an einem weiteren Standort.

Etwas Gutes vermochte die oberste Verbraucherschützerin des Landes dem jüngsten Lebensmittel-Skandal dann doch noch abgewinnen.

„Die Behörden haben im Betrieb Fleisch-Krone Feinkost GmbH konsequent den Verbraucherschutz gewährleistet“, teilte Agrar- und Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Dienstag mit. Am Mittwoch erklärte dann eine Sprecherin des Ministeriums nach weiteren Kontrollen, sowohl im Landkreis Vechta als auch im Landkreis Cloppenburg „ruhten“ die jeweiligen Betriebe des Unternehmens. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) hat Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg gestellt, um klären zu lassen, ob Straftatbestände vorliegen.

Befunde nicht weitergemeldet?

Nach einem Listerien-Verdacht in Fertig-Frikadellen war zunächst die Produktion der Firma am Standort Goldenstedt im Kreis Vechta gestoppt worden. Das Landesamt ordnete dann das Ruhen der Zulassung für den Betrieb an. „Damit ist gesichert, dass dort derzeit nichts rausgeht“, hatte eine Sprecherin des Landesamtes erklärt. Die Firma selbst hatte Frikadellen, die an Supermärkte von „Rewe“ und „Norma“ geliefert worden waren, am Freitagabend vergangener Woche zurückgerufen. „Der Rückruf der entsprechenden Produkte durch den Lebensmittelunternehmer erfolgte unverzüglich“, erklärte Ministerin Otte-Kinast. Die Information habe noch am Freitagabend die Handelspartner der Fleisch-Krone Feinkost GmbH erreicht. „Diese hatten die Möglichkeit zu reagieren und die Ware zu entfernen“, so die Ministerin. Die Behörden sollen allerdings erheblichen Druck gemacht haben. Der Rückruf findet sich auch auf der Webseite des Unternehmens. Betroffen sind laut Webseite „ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung, mit den Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019 und 20.11.2019“. „Grund für den vorsorglichen Rückruf ist ein positiver Befund bei Listeria monocytogenes, der im Rahmen einer Eigenkontrolluntersuchung festgestellt wurde“, heißt es auf der Webseite. Frikadellen unter der Bezeichnung „Gut Bartenhof“ wurden offenbar ab Norma-Filialen in andere Bundesländer geliefert.

Die Behörden würden auch am Standort von Fleisch-Krone Feinkost GmbH in Essen im Landkreis Cloppenburg ermitteln, hatte die Ministerin angekündigt. Das Ergebnis kam am Mittwoch: Auch dieser Betrieb ruht. „Derzeit prüft das Ministerium gemeinsam mit dem Laves den Entzug der Zulassung“, sagte die Sprecherin des Ministeriums. Dabei geht es um die Zuverlässigkeit des Unternehmens. Offenbar konnte es bislang nicht belegen, dass „positive“, also auffällige Ergebnisse von Eigenkontrollen wie vorgeschrieben an den dafür zuständigen Landkreis gemeldet wurden. Gravierende Hygienemängel seien bei der Kontrolle im Kreis Cloppenburg nicht festgestellt worden, hatte eine Sprecherin des Landkreises immerhin auch erklärt. Bislang seien in Niedersachsen keine Listeriose-Fälle im Zusammenhang mit der Firma Fleisch-Krone Feinkost aus dem Oldenburger Land bekannt, hieß es am Mittwoch beim Landessozial- und Gesundheitsministerium. Listerien sind Bakterien, die bei Älteren oder immungeschwächten Personen schwere Infektionen auslösen können. Die Keime werden immer wieder in Lebensmitteln nachgewiesen und sind in der Umwelt weit verbreitet.

Ministerin: Schnell informiert

Zur Frage ausreichender Kontrollen betonte die Sprecherin des Ministeriums zum einen, dass sich die technischen Möglichkeiten verbessert hätten. Zum anderen war das Unternehmen offenbar bereits 2018 aufgefallen. Die aktuellen Kontrollen waren demnach eine Folge davon. Der Landkreis Vechta soll bereits im Dezember 2018 eine Verfügung wegen Zuwiderhandlung gegen das Lebensmittelrecht erlassen haben. Dabei soll es um den Betrieb in Goldenstedt gegangen sein. Otte-Kinast sprach mit Bezug auf die Vorwoche von „unangekündigten, risikobasierte Kontrollen“ vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gemeinsam mit dem Landkreis Vechta. Auch der Landkreis Vechta hat laut der Agentur dpa Strafanzeige gestellt. Demnach wird gegen zwei Verantwortliche bei dem Fleischwarenhersteller ermittelt. Verbraucherschützer hatten auch eine bessere Informationspolitik angemahnt. Dazu erklärte Ministerin Otte-Kinast, am Samstag sei „durch den Landkreis die zusätzliche Information über den Rückruf auf dem Portal www.lebensmittelwarnung.de gemäß § 40 Absatz 2 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch“ erfolgt. Ob noch weitere belastete Produkte in den Handel gekommen sind, wird nach Angaben des Ministeriums derzeit noch geprüft.