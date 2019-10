Niedersachsen will „Werte und Normen“ an Grundschulen einführen

Das Fach „Werte und Normen“ soll bis 2025 an allen niedersächsischen Grundschulen als Unterrichtsfach eingeführt werden. Damit erhielten knapp 80 000 konfessionslose Grundschüler eine Alternative zum Religionsunterricht, erläuterte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstagabend in Hannover. Eine ethische Bildung dieser Kinder sei „eine Frage der Gleichbehandlung“.

120 neue Lehrer für das Fach benötigt

Insgesamt werden nach Angaben des Kultusministeriums rund 120 neue Lehrerstellen für das Fach benötigt. Die Einführung soll vom Schuljahr 2021/22 an über vier Jahre stufenweise erfolgen: Jedes Jahr sollen demnach rund 400 der insgesamt 1700 niedersächsischen Grundschulen „Werte und Normen“ einführen. Parallel sollen Weiterbildungsangebote für Lehrer und ein Studienfach entstehen.

Jeder fünfte Schüler belegt 2018 das Fach

Bisher wurde „Werte und Normen“ in Niedersachsen regulär nur an weiterführenden Schulen unterrichtet. Dort belegte im Jahr 2018 jeder fünfte Schüler das Fach. An 40 Grundschulen wird das Fach zudem schon getestet. Alle anderen Grundschüler ohne Konfessionszugehörigkeit können entweder den Religionsunterricht besuchen oder werden in der Zeit anderweitig betreut. Tonne betonte, er sehe „Werte und Normen“ nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zum Religionsunterricht. dpa