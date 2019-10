Die Nutrias sind auf dem Vormarsch

Niedersachsens Jäger haben im vergangenen Jagdjahr mehr Nutrias erlegt als je zuvor. Genau 32.357 der ursprünglich aus Südamerika stammenden Nagetiere wurden zur Strecke gemacht, ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Landesjägerschaft (LJN) in Hannover mitteilte.

Nutrias gefährden Hochwasserschutz

Die anhaltend intensive Jagd auf die Nutrias diene auch dem Schutz der Deiche und damit dem Allgemeinwohl und der Sicherheit der Bevölkerung, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zu den Zahlen aus dem am Freitag vorgelegten Landesjagdbericht 2018/2019. Nutrias sehen auf den ersten Blick aus wie Biber. Wegen ihres Pelzes wurden sie einst nach Europa geholt. Aus Pelztierfarmen entkommene Exemplare haben sich bestens angepasst und als sogenanntes Neozoon, also als neuheimische Art, Fuß gefasst. Die Tiere gefährden mit ihren Wühlarbeiten den Hochwasserschutz.

Biologe: Mangel an naturnahen Landschaften

Prof. Ulrich Joger, Direktor des Naturhistorischen Museums Braunschweig, sagte gegenüber unserer Zeitung, die Nutrias hätten sich deshalb so stark vermehrt, weil es an Konkurrenten und natürlichen Feinden fehle. „Gäbe es wieder mehr Biber bei uns, sähe es anders aus.“ Deutlich werde dies im Oderbruch oder im mittleren Elbtal: In diesen naturnahen Landschaften gebe es keine Nutrias.

„Wildschwein-Strecke weiter auf hohem Niveau“

Bei den Wildschweinen gab es einen Rückgang der Jagdstrecke um knapp 20 Prozent. Nach dem Rekordergebnis des vorangegangenen Jagdjahres sei die Zahl von 55.742 Wildschweinen aber immer noch auf einem hohen Niveau, erklärte LJN-Sprecher Florian Rölfing. „Der Rückgang der Jagdstrecke bei den Wildschweinen ist bundesweit zu beobachten und sicher insofern kein Indiz für eine nachlassende Bejagungsintensität in Niedersachsen“, betonte LJN-Präsident Helmut Dammann-Tamke.