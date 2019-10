Warum Großprojekte immer länger dauern

Ein Protestplakat gegen den geplanten Weiterbau der Autobahn 39 ab Wolfsburg in Richtung Lüneburg steht an der Ortsgrenze von Jembke im Landkreis Gifhorn.

Gleich im ersten Gespräch machte der Mitarbeiter der Straßenbaubehörde dem Landwirt aus Braunschweig-Stöckheim klar: „Die Interessen der Allgemeinheit wiegen schwerer als die Einzelner.“ Der Landwirt, der unbekannt bleiben möchte, erlebte diesen wenig ermutigenden Auftakt der Verhandlungen um eine Entschädigung vor einigen Jahren. Damals ging es um Bauten an der Autobahn 395. Die Straßenbaubehörde habe sich als sehr unnachgiebig erwiesen. Der Landwirt willigte zähneknirschend auf die angebotene – und seiner Meinung nach geringe – Entschädigung ein.

Diesem Beispiel folgen immer weniger Grundstücksbesitzer, wenn es um Infrastruktur-Großprojekte wie dem Bau der A39 geht. Immer häufiger ziehen sie vor Gericht. Die Verfahren ziehen sich.

Selbst A39-Befürworter wie der Ex-Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg reagieren mittlerweile so. Bernd Hansmann klagt am 29. Oktober vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, wie unsere Zeitung aus sicherer Quelle erfuhr. Dem Wolfsburger geht es um seinen mehr als 80 Hektar großen Jagd-Bezirk in Ehra-Lessien. Hansmann selbst war nicht zu erreichen.

Wie Hansmann klagen beziehungsweise klagten immerhin sechs weitere Grundstückbesitzer aus dem Kreis Gifhorn gegen die A39 – zumeist Landwirte. Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land, sagte: „Ich kann Herrn Hansmann in gewisser Weise verstehen.“ Denn das Problem sei ein Grundsätzliches.

Der Bodenrichtwert ist die Basis für die finanzielle Entschädigung. Dabei handelt es sich allerdings um einen Durchschnittswert der vorangegangenen fünf Jahre. „Der Marktpreis liegt aber oft viel höher“, so Löhr. Die Schwierigkeit für Landwirte: „Sie kriegen für die vom Land gezahlte Entschädigung keine adäquate neue Fläche mehr.“

Hinzu komme: Oft seien die alten Ackerflächen in unmittelbarer Nähe zu erreichen gewesen. „Bei den Kompensationsflächen des Landes ist das oft nicht so. Hier muss der Landwirt, der seine Flächen für den Bau einer Autobahn, einer Bundesstraße oder einer Stromtrasse aufgeben muss, später weitere Wege in Kauf nehmen“, sagte Löhr.

Es gibt ein weiteres Problem: Der Staat muss für den Bau einer Autobahn oder einer Bundesstraße Biotope im Verhältnis 1:3 an anderer Stelle schaffen, um die neu bebauten Flächen auszugleichen. Löhr: „Der Boden wird immer knapper. Das heizt die Preise für betroffene Landwirte noch weiter an.“

Das sieht das Landesverkehrsministerium nicht so. Sprecher Eike Frenzel erklärt zwar mit Blick auf den Fall des Ex-IHK-Präsidenten Hansmann und andere Fälle bei der A39, dass es sich um laufende Verfahren handele. Details könne er nicht nennen. Aber: „Grundsätzlich wurde jeder Klägerin und jedem Kläger zuvor ein aus unserer Sicht angemessenes Kompensationsangebot gemacht.“ Leider gelinge es erst bei einigen wenigen Betroffenen in einem Gerichtsverfahren, eine für alle Seiten einvernehmliche Lösung zu erzielen.

Das Landvolk kritisiert das Verkehrsministerium und die Straßenbaubehörde dennoch. Löhr sagte: „Der Staat muss geschickter werden. Er muss flexibler auf die Bedürfnisse der Landbesitzer eingehen.“ Es komme vielen Landwirten gar nicht so sehr auf die Höhe der Entschädigungssumme an. Sondern auf die Lage und die Qualität des neuen Ackers.

Die Klage des Ex-IHK-Chefs Hansmann sieht Löhr deshalb kritisch. Er sagte: „Warum soll es Herrn Hansmann besser gehen als dem Landwirt, der seine Flächen verliert? Vor dem Gesetz sind alle gleich.“