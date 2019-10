35-Jähriger stirbt Wochen nach Auffahrunfall auf der A7

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einspurig am Unfallort vorbeigeführt.

Hannover. Der Mann war mit seinem Auto in Hannover ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren – dabei geriet sein Wagen unter das Heck des Sattelaufliegers.

Ein 35 Jahre alter Mann ist rund einen Monat nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Hannover gestorben. Der Mann war laut Polizei Anfang September nachts zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Ost und Kirchhorst mit einem Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren.

Dabei verklemmte sich sein Fahrzeug im Heck des Sattelzugs und wurde mehrere Hundert Meter weit mitgeschleift . Am Donnerstag starb der 35-Jährige an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 38 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war nicht verletzt worden. dpa