Die SPD will wieder Weltverbesserer sein

Raus aus der großen Koalition in Berlin, Friedenspartei und gegen Rüstung: Da gibt es satten Applaus unter mehr als 800 Genossen im Hotel „Wienecke“. Der „Schulz-Zug“ mit Martin Schulz war vorgestern. Nun rollt das Vorsitzenden-Casting der SPD durch Deutschland. In 23 Regionalkonferenzen präsentieren sich die Bewerber um den SPD-Vorsitz der Basis. „Ich bin total stolz, wie dieser Abend gelaufen ist“, hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach der ersten Konferenz in Saarbrücken erklärt.

Nun ist Hannover dran. „Optimal ist das ganz bestimmt nicht, was wir gerade erleben“, hatte Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil zur langen Diskussion um Kandidaten und die Absage etlicher SPD-Prominenz gesagt. Nachdem klar war, dass auch Weil selber nicht antritt, versammelte sich Niedersachsens Sozialdemokratie hinter Landesinnenminister Boris Pistorius. Als prominentester Bewerber hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz seinen Hut doch noch in Ring geworfen. Der größte Außenseiter: der Bayer Karl-Heinz Brunner, der alleine antritt. Gewünscht sind aber Teams.

„Als Niedersachse unterstütze ich natürlich Boris Pistorius“, sagt vor dem Saal SPD-Mitglied Yannoh Mügge, der 2017 auch beim „Schulz-Zug“ als Neumitglied dabei war. Er schließe nur einen von vornherein aus, sagt Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), nämlich den Bundes-Gesundheitspolitiker der SPD, Karl Lauterbach. Sie unterstütze eine kluge Frau, Gesine Schwan, meint eine Frau aus Hannover. Und Ralf Stegner, der SPD-Linke aus Schleswig-Holstein? „Dessen Zeit ist vorbei“, sagt ein früherer SPD-Landesminister knapp. Das Team aus Simone Lange und Alexander Ahrens hatte überraschend schon in Saarbrücken aufgegeben – wie es heißt, aus Streit um den besten Umgang mit der AfD. Es bleiben sieben Teams und Brunner. Zunächst dürfen sich alle vorstellen, dann wird diskutiert, im dritten Teil ist das Publikum dran. „Wir standen uns in letzter Zeit allzu häufig selbst im Wege“, sagt Weil zum Auftakt. Bald werde das Vorsitzenden-Amt wieder „schöner als Papst“.

Schwan und Stegner fangen an. Ein klares linkens Profil sei nötig, die CDU gebe es schließlich schon, sagt Stegner. Sie bringe für den Vorsitz ihre Erfahrung und Theorie ein, sagt Wissenschaftlerin Schwan. Sie sei auch Bürgermeisterin und Landrätin gewesen, sagt dann Petra Köpping, sächsische Landesministerin und Teampartnerin von Pistorius. Das soll die Bodenständigkeit betonen. „Wir wollen Brückenbauer sein“, sagt Köpping – zwischen Alt und Jung, Stadt und Land, arm und reich, Ost und West. „Dicht am Leben der Menschen“ müsse die Sozialdemokratie wieder sein, fordert auch Pistorius. „Ökos“ und Arbeiter müssten wieder zusammengebracht werden, fordert Klara Geywitz im „Team Scholz“. Bundesminister Scholz betont, auch anderswo kämpften Sozialdemokraten mit ähnlichen Problemen wie die SPD in Deutschland. „Es ist möglich, eine weltoffene Zukunft zu gestalten“, sagt Scholz. Man müsse dazu Europa stärken und den Sozialstaat verteidigen. „Angefangen habe ich als Sozialrechtsanwalt“, sagt Scholz. Die Botschaft ist klar: tief verankert in der SPD.

Man müsse den Mut haben, Visionen für die Zukunft zu entwickeln, sagt Brunner, der Solokandidat. „Gerechter, solidarischer, friedlicher“ gibt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis als Devise aus, die „Friedenspartei“ SPD erkenne man teilweise nicht wieder. Von einer linken Volkspartei schwärmt ihr Kandidaten-Partner Dierk Hirschel. Auch Nina Scheer und Lauterbach gelten als eher linkes Team. „Die SPD ist das Original“, sagt Scheer. Nur fünf Prozent glaubten, dass die SPD die Zukunftskonzepte habe, sagt Lauterbach dann. Das dürfe nicht so bleiben. „Verlassen wir die große Koalition“, ruft Lauterbach unter Jubel. Norbert Walter-Borjans, früherer Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, wird als Kämpfer für Steuergerechtigkeit vorgestellt. Der Zusammenhalt werde in den Kommunen gebaut, sagt seine Teampartnerin Saskia Esken. Christina Kampmann und Michael Roth schließlich reden zwar als letzte, können aber damit punkten, dass sie früh sagten: Wir treten an. „Heimat der Weltverbesserer“ müsse die SPD sein, sagt Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt.

In der folgenden Fragerunde fallen dann Stichworte wie Mindestlohn, Anerkennung für die Pflege, keine Privatisierungen. Kontroversen bleiben aus. Ein Zuhörer fragt Scholz, warum man ihn als GroKo-Fan zum SPD-Chef wählen solle. Er habe in Hamburg schon alleine regiert, und die SPD müsse so stark sein, dass sie die CDU nicht brauche, sagt Scholz.