Wolfsburger Polizeiaffäre – Aussage steht gegen Aussage

Der Auftakt vor dem Landgericht Braunschweig im Prozess um die Wolfsburger Polizeiaffäre spiegelte wider, was sie schon in den vergangenen drei Jahren charakterisiert hat: Es wird viel behauptet. Nur was ist wahr? Hat der frühere Wolfsburger Polizeichef Hans-Ulrich Podehl einer Tarifangestellten ein unmoralisches Angebot gemacht? Oder bezichtigt die Frau ihn zu Unrecht? Gewiss ist nach dem ersten Verhandlungstag nur eins: Jemand lügt. Vera M. behauptet, als sie im Zuge einer Personalmaßnahme in der Wolfsburger Inspektion weilte, habe im Oktober 2012 Podehl am Ende eines Gesprächs ihr unvermittelt einen Posten angeboten und sie zweimal gefragt, ob sie sich hochschlafen wolle. Sie bezichtigt weiter ihren damaligen Mentor, den heutigen Peiner Polizeichef Thorsten Kühl. Diesem habe sie kurz danach von Podehls angeblicher Offerte berichtet, Kühl hätte jedoch nur einen roten Kopf bekommen und sonst nichts getan. Sie mutmaßt zudem, die Wolfsburger Kripochefin Heike Heil und Podehl hatten damals eine sexuelle Beziehung – einmal seien ihr bei einem Termin, zu dem die beiden gemeinsam angereist waren, Heils verwuschelte Haare aufgefallen. Sie berichtete ferner von Mobbing-Vorwürfen gegen Kollegen, ebenso von ihrem Misstrauen gegen ihre eigenen Kinder, die ihre privaten Unterlagen durchstöbern könnten. Vieles von dem, was Vera M. am gestrigen Tag vorträgt, wirkt widersprüchlich. Sie erzählt, der Vorfall mit Podehl mit den beiden Sätzen, die dieser ihr gegenüber geäußert haben soll, belastet sie bis heute enorm, das sei ihr „Koffer“, den sie mit sich „herumtrage“. Doch Mal um Mal ließ sie in den folgenden Wochen, Monaten und Jahren Gelegenheiten verstreichen, sich in der Behörde Hilfe zu holen.

Abteilungsleiterin bringt Fall zum Rollen

Das Interesse am Prozess war enorm. Im ersten Saal fanden längst nicht alle Zuhörer Platz. Deshalb wurde die Verhandlung in einen größeren Saal verlegt. Zahlreiche aktive und ehemaligen Polizeibeamte waren gekommen Foto: Hendrik Rasehorn

Sie räumt ein, als im Sommer 2016 die Wolfsburger Kripochefin Imke Krysta Podehl bezichtigte, dieser habe ihr nachgestellt, und absehbar war, dass das Verfahren eingestellt werden sollte, habe sie sich an ihrem Dienstort in Hannover ihrer Abteilungsleiterin Claudia Puglisi anvertraut. Diese brachte die Ermittlungen gegen Podehl erst intern und dann strafrechtlich ins Rollen. „Ich hatte im Urlaub von den Vorwürfen von Krysta gelesen“, so Vera M. „Ich habe mich gefreut, dass es nun offiziell wird.“ Sie habe Krysta nicht gekannt, sei sich aber sicher gewesen, diese habe das gleiche erlebt wie sie. „Dann kippte die Berichterstattung zum Fall, es las sich, als ob Krysta Mitschuld hätte. Deshalb sagte ich zu mir: jetzt oder nie.“

Sie habe Schwierigkeiten Ereignisse zeitlich einzuordnen

Vera M. offenbart in ihrer Aussage im Prozess Schwierigkeiten, Ereignisse zeitlich und zusammenhängend einzuordnen. Doch von dem Vorwurf, um den sich der Fall dreht, das angebliche unmoralische Angebot des Polizeichefs, rückt sie nicht ab und schildert ihre Gedanken und Gefühle ausführlich.

Podehl will sich an Klägerin nicht erinnern

Podehl kann sich laut eigener Darstellung weder an Vera M. noch an das Gespräch mit ihr im Oktober 2012 erinnern. Er behauptet, die vorgeworfene Tat sei ihm wesensfremd. In den Medien wird der Fall schon in die „MeToo“-Debatte um Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung gerückt. Vera M. war 2012 Teilnehmerin eines Mentoring-Programms und kam auf diesem Weg nach Wolfsburg, weil ihr damaliger Chef, der Präsident des niedersächsischen Landeskriminalamts, Uwe Kolmey, sich für sie eingesetzt hatte. Würde der Leiter einer vergleichsweise kleinen Dienststelle nicht nur Stress mit dem Chef einer der wichtigsten Polizeibehörden des Landes riskieren, sondern auch seine Karriere, seinen Ruf und seine Ehe?

Er habe keinen Einfluss gehabt sie nach Wolfsburg zu lotsen

Podehl behauptet, er hätte damals gar keine freien Stellen in der Verwaltung gehabt, im Gegenteil musste er welche abbauen. Außerdem hätte er keinen Einfluss darauf nehmen können, Vera M. nach Wolfsburg zu lotsen. Sie behauptet das Gegenteil: Natürlich wäre das ihrer Ansicht nach möglich gewesen.

Aussage steht gegen Aussage

Aufgrund dieser Aussage-gegen-Aussage-Konstellation nahm sich die 2. große Strafkammer des Landgerichts viel Zeit, um Podehl sowie Vera M. ausführlich zu befragen. Der Sitzungstag ging auf Antrag der Kammer und mit Genehmigung des Personalrats sogar in die Verlängerung. Was wirklich an dem Tag in seinem Büro geschehen ist, das wissen nur die beiden. Die Kammer wird mit dem Urteil eine Aussage treffen, wen sie für glaubwürdig hält – und wer ihrer Ansicht nach gelogen hat.

Staatsanwaltschaft Braunschweig veschickt Akten falsch

Eine Vorlage, um den ganzen Prozess aber noch zu kippen, liefert die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Dort wurden die Akten mitsamt aller wichtiger Zeugenaussagen in dem Verfahren – darunter die ausführliche Stellungnahme von Podehl – fälschlicherweise nicht an eine Gutachterin geschickt, sondern an die Kanzlei von Vera M.’s Anwalt. Der wies eine Mitarbeiterin an, die Akte auf den Kopierer zu legen. Es besteht der Verdacht, dass sich M. auf Podehls Verteidigungsstrategie vorbereiten konnte. Erst als sich die Sachverständige meldete, wo denn die Akte bleibt, wurde bei der Staatsanwaltschaft der Fehler bemerkt und das brisante Material zurückgefordert. Man versicherte sich bei Vera M.’s Anwalt, dass dieser weder die Akte gelesen noch den Inhalt seiner Mandantin zur Kenntnis gebracht hatte, und die Kopie vernichtet habe – was dieser auf Nachfrage im Prozess bestätigte. Staatsanwalt Alexander Wiesner räumte die Panne ein. „Wir spielen mit offenen Karten und versuchen das nicht zu verbuddeln.“ Der Prozess wird am Mittwoch um 9 Uhr fortgesetzt.