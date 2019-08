Bundesweit fehlen an den Autobahnen nach Ansicht von Experten Stellplätze für Lastwagen.

Hannover. Verkehrsminister Bernd Althusmann zeichnet das Projekt am Mittwoch in Hannover aus.

Initiative will 400 neue Lkw-Parkplätze in Niedersachsen schaffen

Dank einer neuen Initiative sollen in Niedersachsen bis zum kommenden Jahr 400 neue Lkw-Parkplätze auf Firmengeländen entstehen, die die Parkplätze entlang der Autobahnen entlasten. Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) zeichnet das Projekt des Transportgewerbe-Versicherers Kravag am Mittwoch in Hannover aus und übergibt eine Förderzusage.

Der Versicherer hat bereits eine App gestartet, über die Lkw-Fahrer sich gegenseitig freie Stellplätze melden können und die Fahrern anzeigt, wo in der für sie erreichbaren Umgebung noch Plätze frei sind.

Stellplätze reservieren – über eine App

Zusätzlich will die Kravag nun bei ihr versicherte Unternehmen dafür gewinnen, ihre Firmengelände für weitere bei dem Unternehmen versicherte Speditionen zu öffnen. Deren Fahrer sollen dann ebenfalls über die App Stellplätze auf den gesicherten Firmenarealen reservieren können. Der Versicherer möchte dazu auch eine Schließtechnik auf den Firmenhöfen installieren, die dann den anderen Fahrern die Zufahrt erlaubt. dpa