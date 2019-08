Erste Reaktionen auf den Tod von Ferdinand Piëch

Der ehemalige VW-Vorstandschef Ferdinand Piëch ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Er hat die deutsche Automobilindustrie maßgeblich mitgestaltet.

Wie am späten Montagabend bekannt wurde, starb Ferdinand Piëch am Sonntagabend im Klinikum der oberbayerischen Kreisstadt Rosenheim nach dem Besuch eines Restaurants. Die Witwe Piëchs, Ursula Piëch, bestätigte den Tod ihres Ehemannes.

Bereits am Montagabend gab es zahlreiche Reaktionen auf den Tod des ehemaligen VW-Vorstands- und Aufsichtsratchefs. Auf die Nachricht gab es in unserer Leserschaft große Resonanz. Viele Menschen nahmen Anteil und kommentierten mit „R.I.P“. Die Mehrheit der Reaktionen ist von Trauer und tiefer Wertschätzung geprägt. Leser kommentieren auf unserer Wolfsburger Facebookseite mit „Ein ganz Großer verlässt die Bühne“ oder „Respekt vor dem, was er geleistet hat, als Ingenieur und Firmenlenker. Es war ein Visionär und oft der Zeit voraus. Wer weiß, ob VW 1993 ohne ihn überstanden hätte, beziehungsweise ob der Konzern heute die Substanz hätte, die er hat und braucht.“

Bernd Osterloh: „Großer Manager und Ingenieur“

Auch VW-Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh würdigte Piëch als „großen Manager und Ingenieur“. „Volkswagen stünde ohne Ferdinand Piëch nicht da, wo wir jetzt stehen. Dafür schulden wir ihm unseren Dank und unsere Anerkennung“, teilte Osterloh am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Piëch habe „mit seiner Liebe zum Produkt, seiner strategischen Weitsicht und seinem feinen Gespür für die Weiterentwicklung unserer Marken (...) die Erfolgsgeschichte unseres Konzerns entscheidend geprägt.“

Klaus Mohrs hebt das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein hervor

„Wolfsburg hat Ferdinand Piëch unheimlich viel zu verdanken. Er hat in der großen Absatzkrise 1993/1994 zusammen mit Peter Hartz tausende Wolfsburgerinnen und Wolfsburger durch die Einführung der Vier-Tage-Woche vor der Arbeitslosigkeit bewahrt“, schreibt Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs in einem Statement. Unter Piëchs Einfluss habe sich Wolfsburg nicht nur als Wirtschaftsstandort etabliert, sondern auch zu einer äußerst lebenswerten Stadt weiterentwickelt. „Er vereinte wirtschaftliches Geschick mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein für unsere Region.“

Stephan Weil stellt die Bedeutung Piëchs für Niedersachsen heraus

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil versendete am Dienstagmorgen eine Pressemitteilung. „Mit Ferdinand Piëch ist einer der großen Unternehmer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verstorben. Um Volkswagen und damit auch um Niedersachsen hat er sich große und bleibende Verdienste erworben.“ Dass die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen im Jahr 2015 unter schwierigen Bedingungen habe beendet werden müssen, bedauere Weil sehr. Der große Dank für die Leistung von Ferdinand Piëch und der tiefe Respekt blieben davon unberührt. „Niedersachsen wird Ferdinand Piëch stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Beileid und unser Mitgefühl gelten seiner Ehefrau und den Angehörigen.“