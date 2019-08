Die Zahl der Krebsneuerkrankungen in Niedersachsen steigt. 2016 wurden in dem Bundesland 50.434 neue Krebsfälle registriert, teilten das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (EPN) und das Klinische Krebsregister Niedersachsen (KKN) am Donnerstag in Hannover mit. 2015 waren 49.095 Niedersachsen neu an Krebs erkrankt.

Mehr Männer als Frauen betroffen

Die Neuerkrankungen im Berichtsjahr 2016 betrafen 26.636 Männer und 23.798 Frauen. Im selben Jahr starben 22.779 Personen infolge einer Krebserkrankung - 2015 waren es noch 22.297. Die häufigsten Neuerkrankungen 2016 waren wie im Jahr davor Brustkrebs bei Frauen (7.205) und Prostatakrebs bei Männern (6.564).

Leider sei weiterhin mit einem Anstieg der Zahlen zu rechnen, sagte der ärztliche Leiter der Registrierstelle des EKN, Joachim Kieschke: „Für das Jahr 2019 erwarten wir rund 51.500 Krebsneuerkrankungen in Niedersachsen.“ Dabei spiele auch der demografische Wandel eine Rolle.

Erkrankungen werden seit 2000 erfasst

Das EKN erfasst das Auftreten von Krebserkrankungen in Niedersachsen seit 2000. Seit 2003 veröffentlicht es jährlich bevölkerungsbezogene Zahlen zu Krebsneuerkrankungen, Krebssterbefällen und Überlebenswahrscheinlichkeiten in Niedersachsen. Das KKN wurde 2017 als Anstalt öffentlichen Rechts des Landes Niedersachsen gegründet. Es erfasst neben der Diagnose alle Behandlungsschritte und den individuellen Krankheitsverlauf der Patientinnen und Patienten. dpa