Bei Hildesheim: Motorrad kracht in Lkw – Biker stirbt

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Nettlingen im Landkreis Hildesheim tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte er am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 444 frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Mann musste an der Unfallstelle vom Notarzt mehrfach wiederbelebt werden. Der Biker kam ins Krankenhaus, wo er am Abend starb.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder