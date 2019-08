Scheuer plant härtere Strafen für rücksichtslose Autofahrer

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant härtere Strafen für Verkehrsrowdys. Fahrern, die eine Rettungsgasse unerlaubt nutzen, soll künftig ein Bußgeld von bis zu 320 Euro und ein Monat Fahrverbot drohen. Das gilt bisher nur, wenn man keine solche Gasse für Retter bildet. Wer unerlaubt in zweiter Reihe parkt oder auf Geh- und Radwegen, soll statt 15 Euro künftig bis zu 100 Euro zahlen. E-Tretroller sollen künftig auch auf Busspuren fahren dürfen. Ferner will Scheuer, um den motorisierten Individualverkehr zu verringern, die Freigabe von Busspuren für Pkw oder Krafträder mit Beiwagen ermöglichen, die mit mindestens 3 Personen besetzt sind.

Die Reaktionen auf Scheuers Pläne sind geteilt, viele sehen in diesen allerdings nur einen ersten Schritt, Rowdytum auf deutschen Straßen in den Griff zu bekommen. Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, sagte gegenüber unserer Zeitung: „Mit Strafen allein werden wir dieses Problem nicht lösen können.“ Es sei grundsätzlich mehr Respekt nötig. „Es ist erschreckend, dass die Rettungskräfte bei Einsätzen oft von Schaulustigen und Passanten behindert oder beschimpft werden“, erklärte Hasselfeldt, die wie Scheuer CSU-Mitglied ist. Sie verwies auch auf eine DRK-Umfrage, nach der Helfer in 80 Prozent aller Rettungseinsätze Zeit verlieren, weil Fahrzeuge die Rettungsgasse blockieren.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat nach der Vorstellung des geplanten Strafenkatalogs die Polizei dazu aufgerufen, im Straßenverkehr härter durchzugreifen. Verstöße müssten „viel konsequenter als bisher geahndet werden“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende unserer Zeitung.

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion im niedersächsischen Landtag, Detlev Schulz-Hendel, nennt den Entwurf aus dem Hause Scheuer längst überfällig. „Insbesondere das Zuparken von Radwegen muss deutlich schärfer sanktioniert werden“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung. Er forderte ebenso wie Kubicki mehr Kontrollen durch die Polizei und das konsequente Verfolgen von Vergehen. „Wer Radfahren tatsächlich sicherer und attraktiver machen will, muss auch für ein anständiges Radwegenetz und ausreichend Platz sorgen.“ Ähnlich argumentiert auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Die Reform der Straßenverkehrsordnung ginge in die richtige Richtung. „Der ganz große Wurf, den wir für die Verkehrswende brauchen, ist das aber noch nicht – es fehlt nach wie vor der Platz für gute, breite Radwege“, sagte ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork der Deutschen Presse-Agentur.

Mit großer Skepsis steht Grünen-Landespolitiker Schulz-Hendel dem Vorschlag gegenüber, Busstreifen für andere Verkehrsteilnehmer zu öffnen. Der ökologische Verkehrsträger Bus dürfe nicht blockiert und ausgebremst werden. „Hier sehe ich auch erhebliche Sicherheitsprobleme.“