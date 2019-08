Niedersachsen will Qualifizierung für rückkehrwillige Flüchtlinge

Niedersachsen will Geflüchtete mit geringer Bleibeperspektive in handwerklichen Berufen qualifizieren und ihnen so einen Neustart in ihren Heimatländer erleichtern.



Niedersachsen will Geflüchtete mit geringer Bleibeperspektive in handwerklichen Berufen qualifizieren und ihnen so einen Neustart in ihren Heimatländer erleichtern. Drei Monate könnten die Männer und Frauen sich in Berufen wie Friseur, Tischler oder Fliesenleger qualifizieren, erläuterte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Osnabrück bei der Vorstellung des Pilotprojekts. Damit werde ihnen eine Zukunftsperspektive bei einer freiwillige Rückkehr in ihre Heimatländern eröffnet.

Nach zwei ersten Kursen in diesem Jahr mit 21 Teilnehmenden seien bereits zehn von ihnen in ihre Heimatländer ausgereist. Das Angebot richtet sich den Angaben zufolge vor allem an Staatsbürger der Maghreb-Staaten, der Westbalkan-Länder sowie der westafrikanischen Staaten Nigeria, Ghana, Senegal und Gambia. Die Landesaufnahmebehörde arbeitet dafür mit der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sowie der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ zusammen.

Kurse sollen Tagesstruktur geben

Die GIZ arbeite mit Reintegrationsscouts, die die Teilnehmenden über Jobangebote in ihren Heimatländern informieren. Zudem vermittelten sie ihnen sogenannte soft-skills wie Zeitmanagement und eine positive Selbstdarstellung. Die GIZ begleite die Geflüchteten auch nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatländer.

Die Qualifizierungskurse trügen auch dazu bei, den Teilnehmenden in Deutschland eine Tagesstruktur zu geben, betonte der Präsident der Landesaufnahmebehörde, Jens Grote. Das beuge möglichen Konflikten infolge von Perspektivlosigkeit und fehlender Beschäftigung vor. dpa