Die Niederländer sind die zahlenmäßig wichtigsten ausländischen Gäste in Niedersachsen (Archivbild).

Hannover. Laut dem Landesamt für Statistik übernachteten 2018 gut 1,08 Millionen Niederländer in Niedersachsen. Nicht alle Gäste kommen zur Erholung.

Niederländer in Niedersachsen häufigste Auslandstouristen

Niederländer sind die häufigsten ausländischen Übernachtungsgäste in Niedersachsen. „Es kommen vor allem Familien mit Kindern“, sagt Leonie Herzfeldt von Niedersachsen Tourismus. „Das liegt in erster Linie an der hohen Dichte von Freizeitparks bei uns.“

Mit gut 1,08 Millionen Übernachtungen belegten die Niederländer im vergangenen Jahr unangefochten den ersten Platz in der Nationalitäten-Rangliste. In der vom Landesamt für Statistik (LSN) im aktuellen Monatsheft veröffentlichten Erhebung folgen mit großem Abstand dänische Gäste (rund 378.000 Übernachtungen) sowie Besucher aus Polen (334.000) und Großbritannien (178.000).

Vorrangig sei Niedersachsen allerdings ein Ziel für den Inlandstourismus, stellt das LSN fest. Von den landesweit insgesamt knapp 45 Millionen Übernachtungen im Jahr 2018 entfielen 91,3 Prozent auf deutsche und nur 8,7 Prozent auf nichtdeutsche Gäste.

Ski- und Wanderausflüge im Harz beliebt bei Touristen

Die Besucher aus dem Ausland zieht es der Erhebung zufolge vielfach in die Großstädte, aber auch in den Harz als Ski- und Wandergebiet. An den Küsten dagegen übernachten vorwiegend deutsche Gäste.

Viele Niederländer, auf die fast 28 Prozent aller Übernachtungen nichtdeutscher Gäste in Niedersachsen entfallen, bevorzugten die grenznahen Regionen, speziell ein großes Ferien-Resort im Raum Bad Bentheim. „Unter den Niederländern gibt es außerdem den Trend zum Aktivurlaub“, sagt Tourismus-Expertin Herzfeldt. Wandern und Radfahren seien sehr beliebt, besonders mit E-Bikes - und im Winter das Skifahren im Harz.

Für die Beliebtheit Niedersachsens bei holländischen Gäste gebe es aber noch einen weiteren Grund. „Sie essen gerne süß“, sagt Herzfeld. „Und da kommen sie hier gerade beim Frühstück auf ihre Kosten, weil das ja doch meistens bei uns eher süß ausfällt.“

Für Reisende aus Dänemark scheint Niedersachsen dagegen vor allem als Station auf dem Weg nach Süden beziehungsweise auf dem Rückweg ins Heimatland attraktiv zu sein. Die lokalen Schwerpunkte der Übernachtungen lägen nämlich entlang der Autobahn 7, erklärt das Landesamt für Statistik. Allerdings sei auch der Harz ein beliebtes Reiseziel dänischer Gäste.

Polnische Gäste kommen oft zum Arbeiten nach Niedersachsen

Besucher aus Großbritannien ziehe es dagegen vor allem in die Städte Hannover und Wolfsburg sowie deren Umland. „Die Vermutung liegt nahe, dass dies mit der guten Erreichbarkeit dieser Regionen per Flugzeug für Geschäftsreisen und Messebesuche begründbar ist“, schreibt das LSN. Daneben seien die Fachwerkstädte Celle und Hameln, wo die britische Armee bis vor einigen Jahren eine Garnison unterhielt, beliebte Reiseziele für Besucher von der Insel. Im Harz dagegen spielten Briten keine nennenswerte Rolle.

Bei Gästen aus Polen haben die Statistiker keine klaren Übernachtungsschwerpunkte gefunden. Eine Erklärung dafür: Menschen aus Polen kämen weniger zur Erholung nach Niedersachsen, sondern zum Arbeiten.

Nach den Niederländern, Dänen, Polen und Briten folgen in der niedersächsischen Übernachtungsstatistik die Schweizer mit rund 174.000 Übernachtungen, US-Amerikaner (122.000), Schweden (117.000), Belgier (116.000), Österreicher (114.000), Franzosen (99.000) und Chinesen (97.000). Auf den weiteren Plätzen liegen Italiener (96.000), Tschechen (76.000), Spanier (72.000), Russen (62.000), Rumänen (52.000) und Norweger (49.000). dpa