Die teure Jagd auf den Rodewalder Rüden

Beim besten Weg zum Umgang mit dem Wolf blickte Niedersachsen bis nach Frankreich. Dort würden zur Regulierung des Bestandes 50 Tiere pro Jahr „entnommen“, hatte Umweltminister Olaf Lies (SPD) nach einem Besuch bei der EU-Kommission erklärt. „Der Wolf in der Kulturlandschaft Niedersachsens oder Deutschlands ist etwas Neues, die Akzeptanz ist gering“, betonte Lies im Frühjahr 2018.

Seit Monaten zum Abschuss frei

Dass der Wolf bei der geplanten Regulierung nicht so einfach mitspielt, musste eine Sprecherin des Umweltministeriums am Mittwoch einmal mehr einräumen. „Man hat es natürlich mit intelligenten Tieren zu tun“, sagte Sabine Schlemmer-Kaune. Denn der Leitwolf des „Rodewalder Rudels“, per Genehmigung hochoffiziell zur Tötung freigegeben, wird immer noch gesucht. „Seit dem 23. Januar 2019, also seit rund fünf Monaten, sucht das Landesumweltministerium nach dem Rodewalder Rüden, der zum Abschuss freigegeben wurde“, heißt es in einer Landtagsanfrage der Grünen.

Mit der Frage nach den Kosten der bisher erfolglosen Suche nach dem Wolf setzen die Grünen Lies und die Landesregierung weiter unter Druck. Bis zum 15. Mai 2019 seien für einen „Dienstleister“ bisher Kosten von 48201,64 Euro entstanden, heißt es nun in der Antwort des Ministeriums vom 2. August. Zudem führt das Land unter anderem Personalkosten von mehr als 31 000 Euro ins Feld, weitere knapp 3000 Euro für den Einsatz von „Ordnungskräften“. Insgesamt kamen mehr als 83 000 Euro zusammen.

Grüne: Vermutlich Lebendfallen eingesetzt

Was genau der Dienstleister macht, will man beim Land nicht verraten. Der Grüne Christian Meyer, früherer Landesagrarminister und weiterhin Landtagsabgeordneter, geht aber davon aus, dass über den Dienstleister Lebendfallen eingesetzt werden, um den gesuchten Wolf zunächst klar identifizieren zu können. Denn im Gegensatz zu „Problemwolf“ Kurti, der zur Amtszeit des früheren Landesumweltministers Stefan Wenzel (Grüne) abgeschossen worden war, ebenfalls mit Genehmigung, ist der Rodewalder Wolf bislang offenbar nicht mit einem Sender versehen. Genau in die Karten schauen lassen will man sich beim Land nicht. „Das ist ein Dienstleister, der uns dabei unterstützt, den Wolf zu orten und seiner habhaft zu werden“, sagte die Ministeriumssprecherin zur Frage, wofür das Land bezahlt. Eine Entnahme des Wolfes müsse nicht mit einem Schuss erfolgen, meinte sie aber weiter. Das soll wohl heißen: nicht sofort. Denn dass das Tier nach einer Identifikation getötet würde, muss man wohl annehmen. In der Antwort auf die Landtagsanfrage der Grünen ist auch von mehr als 1000 Euro Kosten für das Aktivieren von GPS-Halsbändern die Rede. Auch dazu wollte das Land keine näheren Angaben machen. Bislang hieß es, das geplante Besendern von Wölfen sei noch nicht gelungen.

Ministerium: Großes Gebiet ist abzusuchen

Dass die Suche so lange dauert, führt man beim Landesumweltministerium zunächst auf das mit 600 Quadratkilometern große, dicht bewaldete Gebiet des Rudels im Kreis Nienburg zurück. Zudem gebe es massive Störungen durch „Wolfsfreunde“, sagte Schlemmer-Kaune. Diese wollen einen Abschuss des Tieres verhindern. Weiter müsse man sicher sein, dass es das richtige Tier sei, sagte die Sprecherin. In vier Fällen geht das Ministerium von einer Beteiligung des Tieres an Rissen von Rindern und Pferden seit dem Januar 2019 aus. Das Oberverwaltungsgericht hatte die Abschussgenehmigung für den Wolf bestätigt. Bei den Behörden geht man davon aus, dass der Wolf weiter im Revier unterwegs ist.

Meyer fordert, mehr auf Prävention zu setzen und Ausgleichszahlungen weit unbürokratischer abzuwickeln. Die Ausgaben für die Jagd auf den Wolf seien weit höher als Ausgleichszahlungen für Nutztierrisse durch das Tier. Für drei Fälle gab es demnach 2458,60 Euro, dazu 429,10 Euro nach einer Attacke auf Schafe. Der Herdenschutz müsse Vorrang vor der Jagd auf ein einzelnes Tier haben, sagte Meyer. Tierschützer hatten geklagt, dass die Behörden Alternativmaßnahmen zum Abschuss nicht ausreichend geprüft hätten. Im Kreis Gifhorn war im Juli eine erschossene Wölfin gefunden worden. „Die illegale Tötung dieser Wölfin zeigt, dass der oder die Täter völlig skrupellos sind“, hatte Lies erklärt. Nach dem Schuss, aber vor dem Tod war dem Tier ein Draht durch die Pfote getrieben worden. Das Tier, so eine Sprecherin des Umweltministeriums, habe nach der Verletzung noch kurz gelebt.