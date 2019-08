Urlauber stecken bis zur Hüfte im Nordsee-Watt in Hooksiel

Zwei an der Nordsee von der Flut überraschte Urlauber aus Rheinland-Pfalz, die plötzlich bis zur Hüfte im Watt steckten, haben in Hooksiel einen großen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr, der Rettungshubschrauber und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) wurden am Montagnachmittag alarmiert, nachdem die feststeckende 48 Jahre alte Frau und ihre 12-jährige Tochter gemeldet wurden, teilte die Polizei am Dienstag in Wilhelmshaven mit.

Die DLRG kümmerte sich bei auflaufendem Wasser zunächst im Watt um die beiden, bis sie in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr zum Festland gebracht wurden. Nach einer kurzen Betreuung durch den Rettungsdienst schloss der Ehemann und Vater die beiden in die Arme. dpa