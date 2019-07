Hannover. Ein Ehepaar hat beobachtet, wie ein 57-Jähriger versucht hat, ein Mädchen in seinen Wagen zu ziehen. Die Polizei nahm ihn später fest.

Mann will Mädchen in Hannover ins Auto ziehen: Ehepaar greift ein

Ein Mann hat in Hannover versucht, eine 16-Jährige gewaltsam in sein Auto zu ziehen. Ein Ehepaar verhinderte dies, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Eheleute waren im Auto unterwegs als sie sahen, wie der 57-Jährige das Mädchen festhielt. Der Ehemann stoppte und forderte den Fremden auf, die Schülerin loszulassen. Diese sagte, dass sie den Mann nicht kenne und ihm erst kurz zuvor begegnet sei.

Ehepaar verfolgt Mann

Der 57-Jährige ließ von der 16-Jährigen ab und flüchtete mit seinem Auto. Das Ehepaar verfolgte den Wagen am Sonntag und informierte die Polizei. Kurz darauf stoppten die Beamten den Verdächtigen und nahmen ihn fest. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Freiheitsberaubung. dpa