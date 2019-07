Bis zu 37 Grad: Ab Dienstag wird es heiß in der Region

Am Mittwoch klettert das Thermometer fast in ganz Niedersachsen über 30 Grad (Symbolbild).

Nach dem Gewitter kommt der Sonnenschein: In Niedersachsen und Bremen rechnen Meteorologen ab Dienstag mit viel Sonne. Im Norden seien ab Mitte der Woche Temperaturen von bis zu 37 Grad zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Hamburg. Schon am Dienstag sollen es bis zu 33 Grad sein, an der Nordsee werden es voraussichtlich nur etwa 25 Grad.

Mittwoch fast überall über 30 Grad

„Mittwoch dürfte es überall im Norden außer auf den Nordseeinseln mehr als 30 Grad haben“, sagte er. Am Montag werde es aber vor allem an der Küste bei Temperaturen um 22 Grad dichtere Wolkenfelder und etwas Regen geben. Nachts soll es in der kommenden Woche laut DWD bei bis zu 15 Grad deutlich kühler sein. dpa