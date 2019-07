Sturzbetrunkener Mann droht Nachbarn mit dem Tod

Ein sturzbetrunkener Mann ist in Seesen (Landkreis Goslar) auf seinen Nachbarn losgegangen. Der 42-Jährige, bei dem am Samstagabend ein Atemalkoholwert von 3,6 Promille festgestellt wurde, drohte, den in der Nachbarwohnung lebenden Mann zu töten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach anfänglichen Streitigkeiten wurde es handgreiflich: Der 42-Jährige griff dem 24-Jährigen an den Hals und schlug ihm mit der anderen Hand ins Gesicht. Zur Hilfe gerufene Polizisten bekamen die Lage unter Kontrolle und nahmen den Betrunkenen zum Ausnüchtern mit. dpa