Unwetterwarnung: Starkregen und Gewitter in der gesamten Region

Vor Gewitter in Kombination mit Starkregen warnt der Deutsche Wetterdienst in Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter. Die ersten gewitter könnten am Montag Nachmittag starten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zum Beginn der neuen Woche mit extremen Regenfällen im Süden Deutschlands bis hin zu den südlichen Regionen Niedersachsens. Vom Bodensee bis zum Berchtesgadener Land könnten bis zum Mittwochmorgen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, sagte ein DWD-Meteorologe am Montagmorgen.

30-50 Liter plus Gewitter in der Region

Das Unwetter soll sich laut Angaben verschiedener Meteorologen auch bis in die Region Braunschweig erstrecken. „Braunschweig und Wolfsburg sind an der nördlichsten Kante“, sagt Jürgen Püschel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg. So gilt ab heute 15 Uhr bis morgen um 12 Uhr eine Unwetterwarnung für die gesamte Region. Laut Püschel wird Starkregen mit bis zu 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter erwartet sowie mehrere Gewitterschübe. „Da kann durchaus an einem Tag so viel Regen herunterkommen wie sonst im gesamten Monat“, warnt Püschel. Der meiste Regen könnte aber in der Nacht fallen und in den frühen Morgenstunden weniger werden, prognostiziert Püschel. Kleinere Bäche könnten überlaufen, auch die Kanalisation könnte bei solchen Regenmenge Probleme bekommen, so der Wetterexperte. Auch im Harz sollen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen.

In Süddeutschland bis zu 150 Liter

In Süddeutschland sieht die Lage noch düsterer aus: Hier sind örtlich sogar Niederschlagsmengeben von bis zu 150 Litern möglich. Bei derartigen Niederschlagsmengen sei mit Überschwemmungen zu rechnen – zumal die Bäche und Flüsse derzeit noch Schmelzwasser aus den Bergen führen.

Mit Ausnahme der Küstengebiete rechnete der DWD am Montag für den Rest Deutschlands unter anderem mit Gewitter, Starkregen und Hagel. Am Sonntag waren in Nord- und Westdeutschland vereinzelt Keller vollgelaufen, größere Einsätze blieben aber zunächst aus.

Hochwasserrisiko in Baden-Württemberg

Im Südosten Baden-Württembergs hält der DWD extreme Unwetter (Stufe 4) für möglich: Bis zu 140 Liter Regen könnten hier bis Mittwoch fallen. Schwere Gewitter, überflutete Keller und Straßen könnten die Folge sein. Die Lage sei sehr heikel, sagte DWD-Meteorologe Clemens Steiner in Stuttgart. Auch, weil am Sonntag bereits viel Regen gefallen sei, bestehe Hochwasserrisiko. Der DWD warnt außerdem vor möglichen Erdrutschen.

In NRW vereinzelte Sachschäden

Nach Unwettern in Teilen von Hessen am Wochenende werden auch am Montag wieder Gewitter und Regen erwartet. Vereinzelt seien Unwetter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich.

Auch in Nordrhein-Westfalen werden zum Beginn der neuen Woche wieder Gewitter und Starkregen erwartet. Am Montag sei besonders in Westfalen mit Unwettern und viel Regen zu rechnen, teilte der DWD in Essen mit. Zeitweise könnten 25 Liter Regen pro Stunde fallen. Wegen des Unwetters kam es in NRW am Sonntagabend vereinzelt zu Sachschäden.