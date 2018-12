Im Nationalpark Harz sowie in einigen niedersächsischen Städten ist Böllern zum Jahreswechsel verboten (Symbolfoto).

Silvester in Niedersachsen: Hier ist das Böllern verboten

In den Nationalparks Harz und Niedersächsisches Wattenmeer ist zum Schutz der Natur das Abbrennen von Feuerwerkskörpern untersagt. Das Verbot gelte nicht nur an Silvester, sondern für das ganze Jahr, betonte am Mittwoch der Sprecher der Nationalparkverwaltung Harz, Friedhart Knolle.

Laute Knallen gefährdet Tierwelt

Für die im Winter ohnehin oft am Limit befindliche Tierwelt seien sowohl das Knallen als auch die Licht- und Blendwirkung von Feuerwerkskörpern ernstzunehmende Gefährdungen. Im Wattenmeer überwintern Tausende Ringelgänse und andere Rastvögel.

Mehrere Städte verbieten Silvesterfeuer

Zuvor hatten bereits zahlreiche niedersächsische Kommunen wegen Brandgefahr das Böllern zum Jahreswechsel in ihren Innenstädten verboten. Dazu zählen unter anderem Göttingen, Lüneburg, Goslar, Osterode und Northeim .

Erstmals ist auch in Teilen der Innenstadt von Hannover das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern untersagt worden. Schon seit 2009 darf Feuerwerk nicht mehr in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie von Reetdach- und Fachwerkhäusern gezündet werden. epd