Ex-Bischöfin Käßmann wird neue terre-des-hommes-Botschafterin

Margot Käßmann wird neue Botschafterin des Kinderhilfswerkes terre des hommes. Über ihre Motivation für das Ehrenamt berichtet die frühere Landesbischöfin von Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche von Deutschland am Dienstag (10.30 Uhr) in der Geschäftsstelle von terre des hommes in Osnabrück.

Ehrenamt beginnt im Januar

Als Botschafterin repräsentiert sie den Verein bei öffentlichen Veranstaltungen und Kampagnen, moderiert Veranstaltungen oder nimmt auch Spendenschecks entgegen. Das Ehrenamt tritt sie ab Januar 2019 an. Neben Käßmann ist derzeit Fernsehmoderator Oliver Welke („Heute-Show“) terre-des-hommes-Botschafter. Seit 2004 hatte 13 Jahre lang auch Fernsehpromi Barbara Schöneberger das Amt inne.