Die letzten ihrer Art - Zoo züchtet gefährdete Schildkröte

Eine junge Madagassische Spinnenschildkröte liegt auf der Hand des Tierpflegers im Zoo in Hannover. Die seltene Schildkröte ist im August im Zoo in Hannover aus dem Ei geschlüpft. In freier Natur sind die Tiere vom Aussterben bedroht.

Sie wiegt 13 Gramm, ist so groß wie eine Zwei-Euro-Münze und am 15. August im Zoo Hannover aus dem Ei geschlüpft: der jüngste Nachwuchs der vom Aussterben bedrohten Madagassischen Spinnenschildkröten. Ihr eigentlicher Lebensraum ist ein 50 Kilometer breiter Küstenabschnitt im Südwesten Madagaskars mit sandigen, von Dornenbüschen bedeckten Abschnitten und trockenen Wäldern. Ihr größter Feind ist der Mensch, denn die Schildkröte mit der olivgrünen Haut und dem fast schwarz gefärbten Panzer ist bei Terrarienbesitzern beliebt.

"Zwei Drittel unserer Spinnenschildkröten-Population stammt aus Wien, dort wurden die Tiere 2003 am Flughafen beschlagnahmt", berichtet Tierpfleger Carsten Heinß. 2011 startete der Zoo mit der Zucht, um die Tiere vor dem Aussterben zu bewahren. Seitdem sind sieben Schildkrötenbabys geschlüpft. In Deutschland züchtet außer in Hannover nur noch der Zoo in Berlin diese Schildkrötenart.

Drei Weibchen und vier Männchen sorgen im Zoo Hannover für Nachwuchs. Die Weibchen legen nur ein Ei pro Jahr. Es wird sorgsam vergraben und liegt dann 300 bis 330 Tage im Sand. In der freien Natur paaren sich die Schildkröten in der Regenzeit, wenn es genug Futter gibt. Trockenperioden überstehen sie, indem sie sich im Sand eingraben und dort bis zur nächsten Regenzeit ohne Nahrung oder Wasser ausharren. Sie können große Mengen an Wasser speichern. Das Jungtier schlüpft wieder zur Regenzeit.

In Hannover werden die vergrabenen Eier wieder ausgebuddelt und von den Tierpflegern in einen Brutkasten mit konstanter Temperatur gelegt. Die Natur lasse sich aber nicht austricksen, auch im Zoo schlüpften die kleinen Schildkröten erst nach knapp einem Jahr, sagt Tierpfleger Heinß.

"Zurzeit gibt es 137 Madagassische Spinnenschildkröten in 16 Zoos der Europäischen Zoovereinigung EAZA, von denen aber nur wenige züchten", sagt Zuchtbuchführer Petr Šrámek aus dem Zoo Brünn in Tschechien. In den vergangenen zwölf Monaten seien nur sieben Tiere geschlüpft, vier davon in Brünn. In Deutschland gab es nur eine Baby-Schildkröte – in Hannover. Es sei daher von höchster Wichtigkeit, diesen Zoobestand für die Zukunft so gesund, vital und mit der größtmöglichen genetischen Vielfalt zu erhalten, betont Šrámek.

Schuld daran, dass diese Art fast ausgestorben ist, ist der Mensch. "Die Bevölkerung im Südwesten Madagaskars ist sehr arm, die Einwohner sammeln die Schildkröten und verkaufen sie an Tierhändler", sagt Kurator Klaus Müller-Schilling vom Zoo Hannover. So gelangen die Schildkröten, die 70 Jahre alt werden können, über den Schwarzmarkt in Terrarien in Europa, Nordamerika und Südostasien – oder landen im Kochtopf.

"Ein weiteres Problem ist die Zerstörung ihres Lebensraumes für Plantagen mit Bananen, Ölpalmen und Soja – es entstehen immer mehr Monokulturen", schildert Müller-Schilling. Die sensiblen Ökosysteme gerieten durcheinander, dadurch verschwinde die Art. Inzwischen gibt es drei Nationalparks im Südwesten Madagaskars, dennoch werden die Tiere weiter eingefangen. "Es ist schwer, die Täter zu schnappen – und die Strafen schrecken sie leider nicht ab", sagt der Kurator.

Die Schildkröten werden meist in Koffern illegal im Flugzeug aus dem Land gebracht. Im Frachtraum geraten sie in eine Kältestarre und überleben so den Flug. Aber auch im Handgepäck werden die Tiere geschmuggelt: "Wir haben Schildkröten in Seifendosen oder mit Klebeband in einer Plastiktüte eingepfercht gefunden", sagt Thomas Meister, Sprecher des Hauptzollamts München. Der Zoll setzt auch speziell ausgebildete Artenschutzhunde ein, die geschmuggelte Tiere im Koffer erschnüffeln. dpa