Niedersachsen verdienen niedrigere Bruttolöhne als Bremer

Arbeitnehmer in Niedersachsen liegen mit ihrem Bruttoverdienst für Vollzeitjobs im Mittelfeld der 16 Bundesländer. Foto: picture alliance/Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover Arbeitnehmer in Niedersachsen liegen mit ihrem Bruttoverdienst für Vollzeitjobs im Mittelfeld der 16 Bundesländer.

Arbeitnehmer in Niedersachsen liegen mit ihrem Bruttoverdienst für Vollzeitjobs im Mittelfeld der 16 Bundesländer. Mit 3087 Euro Entgelt im Monat kommen sie auf den zehnten Platz. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit vom Dezember 2017 hervor, die den Mittelwert (Median) monatlicher Bruttoarbeitsentgelte von Vollzeitbeschäftigten vergleicht. Bremen liegt mit 3397 Euro brutto pro Monat dagegen auf den vorderen Rängen. Nur in drei Ländern haben Arbeitnehmer einen noch höheren durchschnittlichen Bruttoverdienst.

Im Ländervergleich Spitze sind die Durchschnittsverdienste in Hamburg mit 3619 Euro, wie die Statistik der Arbeitsagentur weiter ergab. Es folgen Baden-Württemberg mit 3546 Euro und Hessen mit 3494 Euro. Schlusslicht der Länder ist Mecklenburg-Vorpommern mit 2391 Euro, knapp davor liegen Thüringen (2459 Euro) und Sachsen (2479 Euro).

Innerhalb Niedersachsens zeigen sich große Unterschiede: Mit Abstand am höchsten sind die Bruttolöhne mit 4622 Euro in Wolfsburg. Im oberen Bereich liegt zudem Braunschweig mit 3438 Euro. Auch Bremen-Stadt hat mit 3445 Euro pro Monat recht hohe Bruttolöhne. Am unteren Ende rangieren hingegen Helmstedtund Oldenburg mit jeweils 2720 Euro pro Monat und Lüchow-Dannenberg mit 2700 Euro pro Monat. Das Schlusslicht ist Wittmund mit nur 2685 Euro pro Monat. dpa