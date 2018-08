Mann aus Wunstorf stirbt infolge eines Auffahrunfalls auf der A2

Zwei Tage nach einem Unfall auf der A2 ist ein Autofahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 55-Jährige sei am Donnerstag gestorben, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Wunstorf war am Dienstag kurz vor der Tank- und Rastanlage Garbsen Nord an einem Stauende auf einen Sattelzug geprallt.

Auf der A2 kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen - zuletzt verunglückten am Donnerstag in Richtung Hannover zwei Lastwagen. Dabei verletzte sich nach Polizeiangaben ein 51-Jähriger schwer. Der Mann übersah am Autobahnkreuz Hannover-Ost demnach ein Stauende und fuhr mit seinem mit Bierkisten beladenen Sattelzug auf einen Autotransporter auf. dpa