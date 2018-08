Frauenleiche in Hannover gefunden - Verdacht auf Tötungsdelikt

Spaziergänger haben auf einem Spielplatz in Hannover eine Frauenleiche gefunden. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Hannover Spaziergänger haben auf einem Spielplatz in Hannover eine Frauenleiche gefunden. Die obdachlose 63-Jährige könnte Opfer eines Gewaltverbrechens sein.

Spaziergänger haben auf einem Spielplatz in Hannover eine Frauenleiche gefunden. Die obdachlose 63-Jährige könnte einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein, jetzt werden Zeugen gesucht, wie die Polizei mitteilte. Die Tote war bereits am Dienstag entdeckt worden, Hinweise auf ein Fremdverschulden ergab erst die Obduktion am Mittwoch.

Nach Angaben der Beamten war die Frau, die häufig als Pfandsammlerin unterwegs war, etwa 1,60 Meter groß, von untersetzter Statur und hatte graue, nackenlange Haare. Sie trug ein dunkles, ärmelloses Kleid, offene Schuhe und hatte eine dunkelbraune Handtasche bei sich. Zuletzt wurde das Opfer lebend am Montagnachmittag gesehen. dpa