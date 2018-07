Atomkraftwerke in Niedersachsen bekommen Hitze zu spüren

Die anhaltende Hitze hat auch Auswirkungen auf die beiden Atomkraftwerke in Niedersachsen. Das Atomkraftwerk Grohnde nahe Hameln produziert nach Angaben des Betreibers PreussenElektra wegen der leicht erhöhten Gewässertemperaturen zurzeit etwa 80 bis 120 Megawatt weniger Strom. Das Kraftwerk hat eine Nettoleistung von 1360 Megawatt. Auch das Kernkraftwerk Emsland in der Nähe von Lingen kommt im Moment nicht auf seine volle Leistung.

Hintergrund ist der Umweltschutz: "Umso wärmer das Wasser in den Flüssen wird, umso geringer ist der Sauerstoff", sagte die Sprecherin des Umweltministeriums in Hannover, Justina Lethen, am Dienstag. Das könne zu Fischsterben führen. Deshalb dürfe das Kühlwasser, das die Atomkraftwerke in die Flüsse leiteten, bestimmte Höchstwerte nicht überschreiten. So darf das Kühlwasser aus Grohne, das in die Weser gelangt, nicht wärmer als 28 Grad sein. Das Kühlwasser aus dem Kernkraftwerk (KKW) Emsland darf höchstens eine Temperatur von 35 Grad haben, wenn es in die Ems fließt.

Probleme mit dem Kühlwasser gibt es im KKW Emsland (Nettoleistung 1400 Megawatt) noch nicht. Der Betreiber RWE kann Wasser aus einem nahe gelegenen Speicherbecken nutzen, sobald die Wassertemperaturen der Ems steigen. Trotzdem produziert das Kernkraftwerk derzeit 30 Megawatt weniger als sonst. Das sei ganz normal, sagte RWE-Sprecher Jan Peter Cirkel. "In den Sommermonaten ist der Wirkungsgrad aller Kraftwerke immer ein bisschen niedriger, weil die Kühlung nicht so gut funktioniert." dpa