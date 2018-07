Hunderte Menschen demonstrieren gegen EU-Asylpolitik

In mehreren Städten Niedersachsens fanden am Samstag Demonstrationen gegen die europäische Asylpolotik statt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Mehrere hundert Menschen haben am Sonnabend in einigen Städten im Nordwesten gegen die europäische Asylpolitik demonstriert. In Bremerhaven zogen nach Polizeiangaben rund 120 Sympathisanten des Bündnisses "Seebrücke" ausgehend von der Großen Kirche friedlich durch die Innenstadt, zeigten Transparente und verteilten Flugblätter. Bei einer Kundgebung berichteten Seenotretter und Flüchtlinge über die Situation auf dem Mittelmeer. Auch in Osnabrück gab es eine Kundgebung, die Polizei nannte dazu jedoch keine Teilnehmerzahl. Geplant waren zudem Aktionen in Lüneburg und Hannover.

Die Initiatoren forderten unter anderem eine Ausweitung der zivilen Seenotrettung. "Denn das Sterben auf See und in der Wüste geht weiter, die Abschottungspolitik wird weiter vorangetrieben", heißt es in einer Ankündigung. In Braunschweig wollen die Menschen bei einer Demonstration am 4. August für ein offenes Europa, solidarische Städte und sichere Häfen auf die Straße gehen.

Bereits vor wenigen Wochen hatten in Bremen und Hannover Hunderte Menschen bei Demonstrationen auf die ins Stocken geratene Seenotrettung auf dem Mittelmeer aufmerksam gemacht. Die vorangegangene Irrfahrt des Seenotrettungsschiffs "Lifeline", das tagelang keinen EU-Hafen anlaufen durfte, war der Auslöser bundesweiter Solidaritätskundgebungen und deren Forderung nach einer "Seebrücke" zwischen Nordafrika und Europa. dpa