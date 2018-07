Streit zwischen zwei Familien - Polizei verhindert Axt-Attacke

Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, waren am Sonntagabend in Lohne ersten Erkenntnissen zufolge mindestens sieben Menschen durch Waffen und Reizstoffe leicht verletzt worden. Als die ersten Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, war nur noch eine Familie anwesend. In einem Auto fuhr demnach ein 40 Jahre alter Mann vor, der mit zwei Äxten bewaffnet auf das Haus der Familie losstürmte. Erst als die Beamten mit der Schusswaffe drohten, ließ er die Äxte fallen und sich festnehmen.

An dem Streit waren rund 15 Personen im Alter von 19 bis 53 Jahren beteiligt. Hintergrund soll eine Beziehung zwischen zwei Familienmitgliedern sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - auch zur Frage, ob es möglicherweise Clanstrukturen bei den Familien gebe.

Bereits am Samstagabend wurden in Nienburg bei Streitigkeiten zwischen zwei Großfamilien zwei Männer im Alter von 31 und 41 Jahren verletzt. Sie waren vermutlich von einem Auto angefahren worden. Anwohner hatten zudem Schüsse gehört. dpa