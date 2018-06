Motorrad mit Tempo 198 in Northeim geblitzt

Northeim Bei einer Radarkontrolle im Landkreis Northeim hat die Polizei einen Extrem-Raser erwischt. Der Motorradfahrer sei auf der Bundesstraße 241 bei Ellierode mit Tempo 198 geblitzt worden, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Erlaubt sind dort 100 Stundenkilometer. Der Raser muss nun für drei Monate den Führerschein abgeben und bekommt zwei Punkte in Flensburg. Zudem droht ihm statt des normalerweise fälligen Bußgeldes in Höhe von 600 Euro eine Verdopplung auf 1200 Euro. Der Grund: Angesichts einer derart hohen Geschwindigkeitsüberschreitung geht die Polizei von Vorsatz aus. dpa