Niedersachsen bereit zur Aufnahme von „Lifeline“-Flüchtlingen

Flüchtlinge stehen am Bug des Rettungsschiffes Lifeline der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline. Foto: Hermine Poschmann/Mission Lifeline/dpa

Hannover Das Angebot gelte nur für Personen, die Herkunft und Identität belegen könnten. Etwa 230 Migranten warten an Bord des vor Malta blockierten Schiffes.

Nach Berlin und Schleswig-Holstein ist nun auch Niedersachsen bereit, Flüchtlinge vom Rettungsschiff „Lifeline“ aufzunehmen. „Voraussetzung ist, dass der Bundesinnenminister dafür den Weg frei macht. Wir appellieren an ihn, dies zu tun,“ sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag in Hannover.

Das Angebot gelte nur für Personen, die ihre Herkunft und ihre Identität in irgendeiner Form belegen könnten. Auch handele es sich nicht um ein Aufnahmeprogramm - die Flüchtlinge müssten ein normales Asylverfahren durchlaufen. Etwa 230 Migranten harren an Bord des vor Malta blockierten Schiffes aus. Malta will das Schiff nur anlegen lassen, wenn garantiert ist, dass andere EU-Staaten auch Flüchtlinge aufnehmen.