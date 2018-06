Hannover Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist am Dienstag zu Besuch in der polnischen Stadt Wroclaw (Breslau). Dort wird er unter anderem die Technische Universität (16.45 Uhr) besuchen sowie die Altstadt und die Dominsel besichtigen. Am Abend steht ein Festakt auf Einladung des Ministerpräsidenten und der Marschälle der Woiwodschaften Dolnoslaskie (Niederschlesien), Cezary Przybylski, und Wielkopolskie (Großpolen), Marek Wozniask, auf dem Programm. dpa

