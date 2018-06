Toepffer verteidigt Vorpreschen der CDU-Fraktion bei Asylzentren

Hannover Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag hat das Vorpreschen der CDU mit einem Konzept für Asyl- und Abschiebezentren in Niedersachsen verteidigt.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Dirk Toepffer, hat das Vorpreschen seiner Partei mit einem Konzept für Asyl- und Abschiebezentren in Niedersachsen verteidigt. Die CDU-Fraktion lasse sich nicht mit einem Denkverbot belegen, sagte Toepffer am Donnerstag im Landtag. "Deshalb werden wir auch künftig eigene Diskussionsanstöße einbringen, ohne das mit den einzelnen Häusern abzustimmen."

In der vergangenen Woche hatte die CDU eigene Ideen für Asyl- und Abschiebezentren präsentiert und damit die SPD verärgert. Das vom Ex-Innenminister und CDU-Abgeordneten Uwe Schünemann erarbeitete Vier-Säulen-Modell geht von bis zu drei solcher Zentren in Niedersachsen für jeweils bis zu 1000 Flüchtlinge aus. Die SPD-Fraktion kritisierte, dass die CDU das Konzept veröffentlicht habe, ohne vorher mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) zu sprechen. Pistorius hatte mehrfach betont, er wolle in der Frage der sogenannten Ankerzentren erst warten, bis Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sein Konzept dazu vorgelegt habe.