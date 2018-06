Verdächtiger im Fall Barsinghausen bestreitet Tötung 16-Jähriger

Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Barsinghausen hat der Tatverdächtige die Vorwürfe zurückgewiesen. „Er bestreitet, mit der Tötung etwas zu tun zu haben“, sagte der der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, am Mittwoch. Der 24-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, gegen...