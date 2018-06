Eltern in Niedersachsen zahlen ab August keine Kita-Gebühr mehr

Hannover Das entsprechende Gesetz dafür hat der Landtag in Hannover am Mittwoch verabschiedet. Künftig sind alle drei Jahre des Kita-Besuchs gebührenfrei.

Bislang galt dies in Niedersachsen nur für das letzte Jahr vor der Einschulung. „Heute ist ein richtig guter Tag für alle Kindergartenkinder in Niedersachsen und deren Eltern“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Die Abschaffung der Kita-Gebühr war ein zentrales Vorhaben der rot-schwarzen Landesregierung. Die Opposition aus FDP und Grünen rügte, das neue Gesetz habe wegen der großen Eile schwere handwerkliche Mängel. dpa