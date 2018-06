Drogenfahnder finden 105 Kilogramm Marihuana

Hannover Drogenfahnder haben bei einem Schlag gegen eine mutmaßliche Drogenbande in Laatzen bei Hannover 105 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Sie nahmen sechs Verdächtige fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Hannover mitteilten. Die Ermittler hatten am Montag sieben Wohnungen in Hannover und Laatzen durchsucht. Dabei stellten sie Mobiltelefone, Sim-Karten, einen Schlagstock, mehrere Messer, 12 000 Euro Bargeld und 65 Gramm Kokain sicher. Die sechs Verdächtigen im Alter von 19 bis 32 Jahren sollten am Dienstag vor einen Haftrichter kommen. Gegen einen von ihnen liegt nach Angaben der Ermittler ein Abschiebehaftbefehl vor. dpa

