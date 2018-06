Rollerfahrer in Nienburg stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Nienburg Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Roller-Fahrer am Sonntag in der Nähe von Nienburg ums Leben gekommen. Der 52-Jährige wollte auf der Bundesstraße 214 bei Erichshagen-Wölpe nach links abbiegen und übersah dabei das Auto im Gegenverkehr, wie Polizei und Feuerwehr am Abend mitteilte. Bei der Kollision zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Rollerfahrer sei einige Meter durch die Luft geschleudert worden. Das Zweirad habe Feuer gefangen, berichtete die Feuerwehr von Erichshagen-Wölpe. Die drei Autoinsassen seien von Notfallseelsorgern betreut worden. dpa

