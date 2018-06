Frauenleiche in Barsinghausen entdeckt

Barsighausen Passanten haben in Barsinghausen in der Region Hannover am Sonntagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannte gewaltsam ums Leben gekommen ist, wie eine Sprecherin sagte. Rund um den Fundort in der Nähe der Adolf-Grimme-Grundschule sicherten Beamten die Spuren.

Unweit dieser Stelle hatte bereits im April eine Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund eine tote Frau in einem Entwässerungsgraben nahe des Friedhofs gefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 55-Jährige durch Gewalt starb. Bislang fehlt eine Spur des mutmaßlichen Täters.

„Wir prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt“, sagte die Sprecherin. Die Ermittlungen gingen aber in alle Richtungen. dpa