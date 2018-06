Vier Panzerminen sorgen in Northeim für stundenlangen Einsatz

Hardegsen Vier Panzerminen haben in Hardegsen im Landkreis Northeim einen stundenlangen Einsatz von Spezialisten und Feuerwehr ausgelöst. Dem Landeskriminalamt zufolge waren die Sprengkörper in einem Wald gefunden worden, nachdem eine anonyme Hinweisgeberin auf sie aufmerksam gemacht hatte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den gesamten Montagnachmittag mit der kontrollierten Sprengung der Minen beschäftigt, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts am Dienstagmorgen mitteilte. dpa