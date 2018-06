Niedersachsen ist Zielscheibe von Spionageaktivitäten

Niedersachsen steht als erfolgreicher Wirtschaftsstandort nach Angaben des Verfassungsschutzes weiter im Fokus von Spionageaktivitäten. Wenn es um fremde Geheim- und Nachrichtendienste gehe, seien nach wie vor China, Russland und Iran Hauptverantwortliche für Spionage, heißt es im kürzlich vorgestellten Verfassungsschutzbericht 2017.

In einem Fall gab es Kontaktversuche eines ausländischen Nachrichtendienstes zu einem niedersächsischen Gesprächspartner aus der Wirtschaft. Um welches Land sich handelte, wollte der Verfassungsschutz nicht sagen. Die Behörde sensibilisierte den Wirtschaftsvertreter für die Gefahren. Auch die IHK Niedersachsen bestätigte Spionageversuche durch ausländische Nachrichtendienste, nannte aus Gründen der Vertraulichkeit aber keine Einzelheiten.

Über soziale Netzwerke versuche der chinesische Nachrichtendienst in letzter Zeit, Kontakte zu Personen zu knüpfen, die an Schaltstellen der Politik, etwa in der Landesverwaltung oder in Parteien arbeiteten, so der Verfassungsschutz. In mehreren Fällen wurde über soziale Netzwerke mit gefälschten Accounts versucht, einen Kontakt aufzubauen. Als Profilbild waren junge Asiaten mit einem europäisch klingenden Vornehamen und einem chinesischen Familiennamen abgebildet, die für eine angebliche chinesische Consultingfirma Geschäftskontakte knüpfen wollten. Solche Anbahnungsversuche solle man ignorieren und den Verfassungsschutz informieren, riet die Behörde.