Wunstorf: Motorradfahrer stirbt bei Verfolgungsjagd mit Polizei

Während einer Verfolgung durch einen Streifenwagen ist ein junger Motorradfahrer in Wunstorf (Region Hannover) tödlich verunglückt. Die Beamten hätten den 23-Jährigen in der Nacht zum Sonntag anhalten wollen, weil dieser zuvor ein Auto beschädigt hatte, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Als der Biker das Blaulicht des Streifenwagens gesehen habe, habe er allerdings Gas gegeben und sei geflüchtet.

Bei der Verfolgungsjagd sei plötzlich ein 20-jähriger Bekannter des Fluchtfahrers auf die Straße getreten und habe den Streifenwagen behindert. Der Motorradfahrer raste nach Angaben der Polizei in ein Wohngebiet, wo die Beamten ihn wieder entdeckten. Bei der weiteren Verfolgung habe der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verloren, sei gegen ein Verkehrszeichen gestoßen und schließlich gegen eine Hauswand geprallt, teilte die Polizei mit.

Die beiden Polizisten hätten Erste Hilfe geleistet, seien dabei aber von dem Bekannten des Fahrers behindert worden. Die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt und den Mann gefesselt. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Er stand der Polizei zufolge unter Alkoholeinfluss und besaß keinen Führerschein. Das Motorrad sei nicht zugelassen und offenbar gestohlen gewesen.

Gegen den 36-jährigen Fahrer des Streifenwagens wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Ob ein solches Verfahren bei so einer Sachlage standardmäßig durchgeführt wird, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Es kann sowohl zur Be-, als auch zur Entlastung des Beamten führen. Der Bekannte des verunglückten Motorradfahrers muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. dpa