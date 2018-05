Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Hildesheim an Verletzungen

Hildesheim Am Mittwochabend ereignete sich in der Bahnhofsallee in Hildesheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Sarstedt mit dem Fahrzeug eines 42-jährigen Mannes aus Salzgitter zusammenstieß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und erlag später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Den Ermittlungen zufolge befuhr der Motorradfahrer am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr die Bahnhofsallee in Hildesheim vom Bahnhof kommend in Richtung Kaiserstraße. Zu diesem Zeitpunkt leitete der 42-jährige Pkw-Führer mit seinem VW vom rechten Fahrbahnrand (Parklücke) der Bahnhofsallee ein Wendemanöver ein, um in Richtung Bahnhof weiterzufahren. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes bremste der Motorradfahrer, stürzte dabei und prallte gegen den hinteren, linken Bereich des Pkw. Dabei wurde der 37-jährige schwer verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde für die Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen, um die genauen Umstände des Unfallherganges zu rekonstruieren. Die Bahnhofsallee war im Bereich der Unfallstelle bis 22:00 Uhr vollgesperrt. Der 37-jährige erlag im Lauf der Nacht seinen schweren Verletzungen. dpa

