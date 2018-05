Chlorgas-Austritt in Schwimmbad in Fallingbostel

Bad Fallingbostel In einem Schwimmbad in Bad Fallingbostel ist am Sonntagabend Chlorgas ausgetreten. Inzwischen bestehe für Schwimmer und Anwohner aber keine Gefahr mehr, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Verletzt wurde niemand. Das Gas, das zur Wasserdesinfektion eingesetzt wird, war den Angaben zufolge aus einer Flasche im Technikgebäude des Bades ausgeströmt. Die Ursache war zunächst unklar.

Das Gas riecht stechend, reizt Augen, Atemwege und Haut. Rund 100 Feuerwehrleute in Chemieschutzanzügen sperrten das Gelände am Sonntagabend weiträumig ab und dichteten die Flasche ab. Das ausgetretene Gas wurde mit Wasserwerfern gebunden.

Erst vor knapp drei Wochen war im Deisterbad in Barsinghausen ein giftiges Gemischs aus Chlor und Wasser ausgetreten. Gut ein Dutzend Menschen mussten wegen Reizungen der Atemwege im Krankenhaus gehandelt werden. dpa